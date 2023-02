King Charles III. hält Rede im Deutschen Bundestag

„Besonderer Bedeutung für Europa“

Die deutsch-britische Freundschaft sei „von ganz besonderer Bedeutung für Europa und die Welt, gerade auch nach dem Brexit und in Zeiten des völkerrechtswidrigen imperialistischen Angriffskrieg von Putin in der Ukraine“, so Mast. Charles hatte am 8. Feber Ukraine-Präsident Selenskyj im Buckingham Palace empfangen (siehe Video oben).