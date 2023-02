Schussabgabe mitten im Ort: Cobra-Einsatz in Tirol

Große Aufregung am Mittwochabend in Jenbach im Tiroler Bezirk Schwaz: Nach einer Schussabgabe mitten im Ort lief ein großer Polizeieinsatz an, an dem sich auch die Sondereinheit Cobra beteiligte. Letztlich konnten zwei Jugendliche samt Gewehr ausgeforscht und zur Rede gestellt werden.