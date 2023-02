Rentner bewirft Autofahrer mit Mittagessen

Wilde Szenen spielten sich am Mittwoch im sonst so beschaulichen Bludenz (Vorarlberg) ab: Weil ein 70-Jähriger die Straße nicht am Zebrastreifen überquerte, kam es zum Streit mit einem Autolenker. Dieser wurde in der Folge vom Rentner attackiert - unter anderem mit der eigenen Jause. Das ließ wiederum der Autofahrer nicht auf sich sitzen. Nun droht ihm eine Anzeige wegen Körperverletzung.