Tragödie um Tourengeher: Lawine kam aus Hinterhalt

Es war dies das achte Lawinenopfer binnen weniger Tage in Tirol: Jenem 54-Jährigen, der am Montag in Niederthai im Ötztal von Schneemassen verschüttet worden war, wurde eine sogenannte Fernauslösung zum Verhängnis - eine Gefahr, die viele Wintersportler nicht auf dem Radar haben. Schon vor einem Jahr gab es in Spiss (Bezirk Landeck) fünf Tote durch aus der Ferne ausgelöste Lawinen.