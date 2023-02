Weißer Tod schlug auf Bergen im Westen eiskalt zu

Suchaktionen abgebrochen - zu riskant für Retter

Zurück nach Tirol: Dort ging es am Samstag Schlag auf Schlag. Beinahe im Halbstundentakt gab es Meldungen über Lawinenabgänge. Am Vormittag wurden in St. Anton zwei Wintersportler - ein Skiführer (29) und ein Gast (33) - in einer Rinne von gewaltigen Schneemassen verschüttet. Die Opfer konnten per Signal zwar geortet werden - eine Bergung wäre für die Einsatzkräfte jedoch viel zu gefährlich gewesen. Erst am Sonntag konnten die Leichen ausgegraben werden.