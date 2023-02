Nächster Toter: Tourengeher unter Lawine entdeckt!

Achtes Lawinenopfer seit Freitag

Es ist dies der achte Lawinentote seit Freitag in Tirol. In St. Anton am Arlberg und in Kaunerberg (Bezirk Landeck) kamen am Samstag drei Wintersportler ums Leben, ebenso ein 17-Jähriger im Zillertal. In Osttirol verunglückte ein Schneepflugfahrer (59), nachdem er von einer Lawine erfasst und 200 Meter in die Tiefe gerissen worden war. In Längenfeld im Ötztal starb am Sonntag ein Tiroler (55) unter einem Schneebrett. Bereits am Freitag bezahlte ein chinesischer Freerider (32) einen Ausflug ins freie Gelände mit seinem Leben.