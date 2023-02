Trotz Postkartenwetter bleibt Lawinenlage kritisch

Auf tragische Weise falsch eingeschätzt hat am Wochenende bekanntlich auch ein Skiguide in St. Anton am Arlberg die Lawinengefahr in der Variantenabfahrt „Törli“. Er und ein Gast wurden von einer Lawine erfasst und mehr als vier beziehungsweise drei Meter tief verschüttet. Erst 24 Stunden später war die Situation vor Ort sicher genug, dass die Bergrettung St. Anton die Leichen ausgraben und bergen konnte.