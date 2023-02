Fleischersatz und Cholesterinsenker

Von den etwa 20.000 Arten von Leguminosen, sind Linsen, Bohnen, Erbsen, Kichererbsen und Sojabohnen bei uns sowohl am Feld als auch am Teller die beliebtesten. Allerdings landen sie generell nur selten am Speiseplan. Laut österreichischem Ernährungsbericht sind es bei Erwachsenen täglich 9 g, was nur einem Zehntel der Empfehlung von 75-100 g in trockenem Zustand entspricht.