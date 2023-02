Saudi-Arabien: Königreich aus 1001 Nacht

In trendigen Lokalen wie dem Somewhere geht es lockerer zu. Besonders Studenten treffen sich hier gerne. Schleier tragen die wenigsten Frauen. Traditionellen Gerichten wie Kichererbsensalat mit Rote-Rüben-Paste oder gegrillten Lammripperln wird ein moderner Touch verliehen. Übrigens: Auch Kamelfleisch wird angeboten. Es schmeckt überraschend zart und erinnert am ehesten an Rinderbraten. Die Getränke-Auswahl ist gigantisch. Besonders süffig ist der Wassermelonensaft, raffiniert ein Cocktail aus Grapefruit, Minze, Honig und natürlich jeder Menge Eis. Alkohol geht hier niemandem ab, der Geist bleibt in der Flasche