Zauberhafte Reise mit Maertens & Happel gewinnen!

Was Sie zu den beiden Protagonisten des Abends wissen müssen? Maria Happel zählt seit vielen Jahren zum Ensemble des Wiener Burgtheaters. 2003 feierte sie außerdem ihr Regiedebüt. Seit März 2020 leitet sie an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien das Max-Reinhardt-Seminar. Michael Maertens ist regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen. 2014 wurde er auf der Berlinale mit dem Deutschen Schauspielerpreis in der Kategorie „Bester Schauspieler in einer Nebenrolle“ ausgezeichnet. Vor kurzem erhielt er seinen zweiten Nestroypreis.