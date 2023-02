Salzburg zum fünften Mal in Folge im Achtelfinale

Salzburgs U19 steht im Achtelfinale der Youth League. Die Mannschaft von Trainer Fabio Ingolitsch lag bei den Young Boys Bern bereits mit 0:2 in Rückstand, konnte am Ende aber über einen 3:2-Erfolg jubeln. Amenda brachte die Schweizer vom Elfmeterpunkt früh in Führung, Lüthi stellte in Hälfte zwei auf 2:0 für die Eidgenossen.