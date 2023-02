Günstiger Sonnenstrom für Stadt-Mieter in Villach

Ehrgeizige Ziele sind es, die Villach in Sachen Klima- und Umweltschutz erreichen will. Eines davon ist, dass man bis zum Jahr 2030 stromunabhängig sein will. Möglich machen soll das unter anderem ein massiver Ausbau der Sonnenstromflächen auf den städtischen Dächern. „Wir haben bereits etwa 50.000 Quadratmeter Fläche verbaut. Mit der neuen Kooperation kommen weitere 35.000 Quadratmeter Dachfläche hinzu“, erklärt Bürgermeister Günther Albel.