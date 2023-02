Fans lachen über Knatsch zwischen J.Lo und Affleck

Manchmal sind auch Promis einfach nur Menschen. Den Beweis dafür haben Ben Affleck und Jennifer Lopez am Sonntagabend bei den Grammys aufgestellt. Denn der Schauspieler, der seine schöne Ehefrau zur Verleihung der Musikpreise in Los Angeles begleitet hatte, schien irgendwie so gar keine Lust auf den Rummel zu haben - ganz zum Leidwesen der sexy Latina.