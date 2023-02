Athen und Ankara sprechen wieder miteinander

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien mit über 2000 Toten haben auch die beiden Rivalen Griechenland und Türkei wieder einander näher gebracht. Am Montag telefonierten Griechenlands Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan das erste Mal seit knapp zehn Monaten miteinander.