Griechen beschossen türkisches Frachtschiff

Griechischer Minister warnt in Brief vor Situation in der Ukraine

Erst vor wenigen Tagen hatte die griechische Regierung einen Brief an das NATO-Hauptquartier, an die EU und die Vereinten Nationen geschrieben, in dem man vor einer zunehmend kriegerischen Rhetorik der Türkei warnt und die internationale Gemeinschaft aufruft, die türkische Regierung mit diplomatischen Mitteln zur Räson zu bewegen. „Indem das nicht rechtzeitig getan wird, oder der Ernst der Angelegenheit unterschätzt wird, riskieren wir, wieder Zeuge einer Situation zu sein, die der ähnelt, die sich derzeit in einem anderen Teil unseres Kontinents abspielt“, spielte Außenminister Nikos Denidas auf den Ukraine-Krieg an.