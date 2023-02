Lugner-Ex Bahati Venus sucht Opernball-Begleitung

Bahati sucht Opernball-Prinz oder -Prinzessin

Denn ihr Marzio, ihr Märchenprinz im echten Leben, sei aus beruflichen Gründen nämlich verhindert und könne zum Ball der Bälle nicht in Wien sein. „Damit mein Wunsch, als Cinderella den Opernball besuchen zu können, in Erfüllung geht“, suche sie jetzt „für den Opernball einen Prinz oder sehr gerne auch eine Prinzessin, die mich dorthin ausführen“, richtete Bahati via krone.at ihren Appell an ihre Fans.