Lustenauer machen gegen Verkehrsbelastung mobil

„Der Lkw-Verkehr muss Vorarlberg-weit gedacht und gelöst werden“, fordert Schneider. Ein Anfahrtsweg zum Hauptzollamt an der Rheinbrücke durch dicht besiedeltes Gebiet und Öffnungszeiten rundum die Uhr wollen die Lustenauer nicht länger tolerieren. Besonders sauer stoßen den Mitglieder der Bürgerinitiative die Pläne zum Bau der neuen Rheinbrücke auf. Diese soll nämlich am alten Standort errichtet werden. Damit würde das Problem für die kommenden 20 Jahre einzementiert, fürchtet Karina Lechtaler und kündigt Widerstand an: „Ich fürchte, wir werden in den kommenden Jahren öfter auf die Straße gehen müssen!“