Karina Sarkissova: „Ich bin auch nur ein Laie“

Ganz so leicht, wie es viele denken, sei es für sie aber nicht, so die Ballerina weiter. Denn es sei eine „ganz andere Welt“, die sie so nicht kenne - „vom Spitzenschuh auf den Stöckelschuh“ zu wechseln, sei für sie schon etwas Neues. Sie sei ein „Laie“ und müsse auch alles neu lernen. Einstecken kann sie auf jeden Fall, immerhin sei sie als Ballerina ihr ganzes Leben lang kritisiert worden: „Du musst dich jedes Mal verbessern“, das gehöre zu ihrem Beruf dazu.