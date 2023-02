Sonnige Woche, aber klirrend kalt am Morgen

Am Montag ziehen von Nordosten her einige ausgedehnte Wolkenfelder durch und die Sonne kommt erst am Nachmittag wieder öfter zum Vorschein. Es bleibt aber in den meisten Regionen niederschlagsfrei, lediglich ganz im Westen könnten gegen Abend und in der Nacht auf Dienstag nochmals einige Schneeflocken auftauchen. Tageshöchsttemperaturen: minus vier bis plus vier Grad.