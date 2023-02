„Wir wollen in die Landesregierung“

Schlingensiepen: Was stört Sie derzeit am meisten auf Landesebene?

Gamon: Was mich wirklich irritiert ist der geringe Wille zu wirklich großen Veränderungen. Aber das ist nicht etwas, was sich auf die Vorarlberger Politik per se beschränkt, sondern ein Politik-Phänomen in ganz Österreich. Wir scheuen uns vor den großen Schritten, den großen Veränderungen, weil wir es uns lieber bequem machen. Aber das ist nicht das, was unser Land, unsere Wirtschaft braucht und den Herausforderungen entspricht, denen wir gegenüberstehen.