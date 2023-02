Jäger gab freiwillig alle seine Waffen ab

Der „Weidmann“ muss sich am 23. Februar am Landesgericht Wels wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung verantworten. Der 57-Jährige hatte sich selbst gestellt. Der Hintergrund für seine Tat seien Meinungsverschiedenheiten in jagdlichen und forstwirtschaftlichen Dingen gewesen, so die Polizei. Der Beschuldigte meinte übrigens, er habe seinem Opfer „nur“ einen persönlichen Denkzettel verpassen wollen.