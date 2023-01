Sechs Hirschköpfe vor einem Wohnhaus aufgestellt

Bislang unbekannte Täter brachten in der Nacht vom Donnerstag auf Freitag bei einem privaten Haus in Grünau im Almtal insgesamt 6 Rotwildhäupter bei der dortigen Zufahrt des Gartenzaunes an. Die Häupter spießten die unbekannten Täter demonstrativ auf mitgebrachten Baustahlstangen auf. Aufgrund mehrfacher Indizien ist anzunehmen, dass es sich dabei um jemanden handelt, der über weidmännisches Wissen verfügt.