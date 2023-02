ÖVP will Grazer über Verkehr abstimmen lassen

Künftig soll also auch in der Muremtropole über alle ideologischen Grenzen hinweg geplant werden. Zusätzlich zum Verkehrspakt akt fordert die ÖVP einen eigenen (ständigen) Unterausschuss und wird einen entsprechenden Dringlichen Antrag in der nächsten Gemeinderatssitzung einbrignen. „Auch wir sehen die Zukunft in der sanften Mobilität - aber dazu braucht’s alle Verkehrsteilnehmer und wohl auch Kompromisse“, mahnt Hohensinner.