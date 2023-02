100.000 Euro Schutzgeld-Erpressung vor Gericht

Security in Wiener Innenstadtboutiquen bei Tag, Chef-Türsteher in einem Club bei Nacht. „Er hat sich integriert und immer gearbeitet, um seine Familie zu erhalten“, beschreiben seine Verteidiger Christian Werner und Philipp Wolm den Kroaten. Jahrelang war er bei der bosnischen Polizei. Umso überraschender, was dem 35-Jährigen vorgeworfen wird: Schwere Erpressung, schwerer Raub und schwere Körperverletzung - er sitzt in U-Haft.