Arbeiten in Regelpension soll abgabenfrei werden

26.000 zusätzliche Arbeitskräfte für Oberösterreich

„Eine von mir in Auftrag gegebene MARKET-Studie hat ergeben, dass durch steuer- und abgabenrechtliche Begünstigungen das Interesse an einem Weiterarbeiten in der Alterspension von 6 Prozent auf 39 Prozent steigen würde. Alleine in Oberösterreich könnte so die Vollzeit-Arbeitsleistung von 9000 Arbeitskräften zusätzlich gewonnen werden. Das würde rund 26.000 zusätzliche Beschäftigte für Oberösterreichs Betriebe bedeuten“, erläutert Landesrat Achleitner.