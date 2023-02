Rabitsch: „Falcos Charisma überstrahlt seinen Tod“

Am 6. Februar 1998 verstarb Österreichs größter Popstar, Falco, bei einem Autounfall in der Dominikanischen Republik. 25 Jahre später ist sein Kult ungebrochen und wächst immer noch weiter. Sein Jugendfreund und späterer Bandleader Thomas Rabitsch trägt das Erbe Falcos in zahlreichen Facetten weiter.