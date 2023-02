Ukraine-Vertriebene dürfen bald jeden Job machen

Bis jetzt nicht drin war eine Beschäftigungsbewilligung in der Arbeitskräfteüberlassung und für haushaltsnahe Dienstleistungen in Privathaushalten via Dienstleistungsscheck. Das soll sich ändern, denn Erfahrungen aus Deutschland zeigen laut Arbeitsministerium, dass die Arbeitskräfteüberlassung oftmals der erste Schritt in den Arbeitsmarkt sei. Mit dem angestrebten „Bürokratieabbau“ werde seitens des Ministeriums für Arbeit und Wirtschaft ein wichtiger Schritt gesetzt, „um eine noch raschere Beschäftigungsaufnahme zu ermöglichen“. Mehr Vertriebene sollen Beschäftigung und damit Perspektiven finden.