Leichtes Gepäck | Schweres Gepäck

Schweres Gepäck. Zelenskij bedankt sich bei seinem österreichischen Amtskollegen für die Hilfe aus unserem Land. Um dann zur Sache zu kommen: Dem Terror der russischen Angreifer habe man nur mit Drohnenabwehr standhalten können, weshalb er die Bitte um technische Unterstützung auf diesem Gebiet an Van der Bellen richtet. Dieser verweist in seiner Antwort darauf, dass Österreich laut Staatsvertrag neutral sei, „aber nicht neutral, wenn es gilt, Werte und Humanität zu verteidigen.“ Um nachzusetzen: „Wir in Österreich müssen gestehen, unsere Armee nach zehn Jahren finanzieller Aushungerung dermaßen vernachlässigt zu haben, dass ich nicht wüsste, welche Waffen wir Ihnen liefern könnten. Allerdings werden wir nichts unternehmen, um andere bei Waffenlieferungen zu behindern.“ Um schließlich auch noch zu erwähnen, dass er keine Friedenstaube fliegen sehe, „die eine diplomatische Offensive rechtfertigen könnte.“ Wenn man sah und sieht, wie sehr die Worte Van der Bellens zu Hause auf die Waagschale gelegt werden, muss man davon ausgehen, dass sein Worte in Kiew, ja, überhaupt seine Reise in die Ukraine wieder viele kritischen Reaktionen in Österreich auslösen werden. So kommt der Präsident von seiner Reise ins Kriegsland - im übertragenen Sinn - mit schwerem Gepäck zurück.