Sexuelle Übergriffe: Berufsverbot für Musiklehrer

Und auch dieses Mal ereignet sich der Skandal in der Kulturszene: Der ehemalige Leiter eines bekannten Innsbrucker Ensembles soll nicht nur freizügige Bilder von Mädchen auf seinem PC gehabt, sondern auch Schülerinnen unter den Rock und an den Hintern gegriffen haben. „Ich kann mir diesen Vorwurf nur damit erklären, dass sie Aufmerksamkeit sucht“, so der Angeklagte zu den Übergriffen.