USA mahnen: China ist gefährlicher als Russland

Nicht Russland, das derzeit ja einen Angriffskrieg in der Ukraine führt, sondern China sieht die US-Regierung in ihrer neuen Militärstrategie als dauerhaft größte Bedrohung. Es sei das einzige Land, das „sowohl die internationale Ordnung umbauen will als auch zunehmend die Kraft dafür hat“, sagte der amerikanische Verteidigungsminister Lloyd Austin bei der Vorstellung der neuen Strategie.