Vollbrand im Ortszentrum: Mehrere Häuser evakuiert

Brandalarm am frühen Sonntagmorgen in Pfunds im Tiroler Bezirk Landeck: Ein Wirtschaftsgebäude stand in Flammen und steckte weitere Gebäude im Ortskern in Brand. Sechs Feuerwehren mit 180 Einsatzkräften kämpften gegen die Flammen, ein Mann musste ins Spital gebracht werden.