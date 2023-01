„Family Dinner“: Hautnah den Horror erlebt!

Und weiter: „Ich habe diese Zeit trotzdem positiv in Erinnerung, da alles Belastende in dieser Waldviertler Einöde wegfiel. Ich war daher sehr konzentriert auf meine Rolle. Das Drehen mit Nina Katlein und Alexander Sladek war, obwohl beide das erste Mal spielten, von Anfang an eine große Überraschung, da sie sich von der ersten Minute an wie Profis verhielten. Jetzt freue ich mich wirklich darüber, wieder in Tirol sein zu dürfen, ein Land, das ich seit Jahren immer gerne besuche.“