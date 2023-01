PS-starke Frühlingsboten erobern wieder Innviertel

Von 3. bis 5. Februar werden im Innviertel die neuesten Entwicklungen sowie die besten, aber auch günstigsten aktuellen Elektroautos präsentiert. Die Autoindustrie will dabei einmal mehr zeigen, dass sie einen wesentlichen Teil zur Klimalösung beitragen kann. Darüber hinaus erwartet die Besucher in Ried eine Vielzahl an Premieren und automobilen Highlights in allen Preissegmenten betreffend Ausstattung und Leistung.