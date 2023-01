Schutzgebiete in Oberösterreich brauchen Ausbau

Initiativantrag im Landtag eingelangt

„Dazu soll ein Konzept mit Zeitplan und den betroffenen Flächen erarbeitet werden, unter Einbindung aller relevanten Interessensgruppen“, schlägt der grüne Naturschutzsprecher LAbg. Rudi Hemetsberger per Initiativantrag im Landtag vor. Dieser ist am Donnerstag eingelaufen und wird in einem Landtagsausschuss beraten.