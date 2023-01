Moskau stellt in besetzten Gebieten die Zeit um

Gesetzesentwurf vorgelegt

Die Moskauer Zeit sollen nun auch die besetzten Gebiete Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson bekommen. Zumindest kündigte das russische Ministerium für Industrie und Handel dieses Vorhaben auf seinem offiziellen Telegram-Kanal an. „Die schrittweise Angleichung der russischen Gesetzgebung wird nach der Aufnahme der vier neuen Einheiten in die Russische Föderation fortgesetzt. In naher Zukunft werden die Regionen Donezk, Luhansk, Saporischschja und Cherson in die zweite Zeitzone einbezogen, in der die Moskauer Zeit gilt“, heißt es in dem Bericht laut TASS. Der entsprechende Gesetzesentwurf sei der russischen Regierung bereits vorgelegt worden.