Linz beharrt bei Stadtbahn weiter auf Kombi-Trasse

Bevor man überhaupt an eine Finanzierungsvereinbarung für die Regionalstadtbahn denken könne, müssten noch viele knifflige Fragen geklärt werden – so die ernüchternde Zusammenfassung des Briefes, den das Klimaschutzministerium (BMK) – wie berichtet – Anfang Dezember an Linz gerichtet hat. Das BMK sah darin vor allem kritisch, dass die Bahn und neue O-Busse dieselbe Trasse verwenden würden und stieß sich zudem etwa auch an den Bahnsteiglängen.