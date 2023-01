Ein Horrorszenario

Die 27-Jährige gibt sich trotz ihrer außergewöhnlichen Erfolge bodenständig, beweist mit ihren lustigen Interviews - die allerdings nicht alle ORF-Kollegen unfallfrei übersetzen können - ihre Authentizität und verzaubert dank ihrer brillanten Technik weltweit ihre Fans. Eine Traumkombination! So erfüllt das US-Girlalle Kriterien eines Weltstars. Ihre Leistungen machen Shiffrin unverwechselbar: Als eine von nur sieben Allrounderinnen feierte Mikaela in allen Disziplinen Weltcupsiege, Enttäuschungen wie die Nullnummer bei Olympia in Peking steckt sie tapfer weg.