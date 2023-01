Fauxpas von ORF-Mann: Jetzt reagiert auch Shiffrin

Mit seinem Übersetzungs-Fauxpas beim Interview von Ski-Star Mikaela Shiffrin hat ORF-Reporter Peter Brunner abseits des Riesentorlaufs am Kronplatz am Mittwoch für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt meldet sich auch die US-Amerikanerin in den sozialen Medien zu Wort - und nimmt den Patzer des Kommentators mit ganz viel Humor.