Shiffrin redet über Zyklus, ORF-Mann blamiert sich

Ja, was war denn da los? US-Skistar Mikaela Shiffrin sprach am Mittwoch nach ihrem Rekordsieg am Kronplatz über ihre Monatsperiode und ihre damit verbundene Müdigkeit. Ein sympathisch, offenes Interview mit ORF-Lady Alina Zellhofer! Doch Peter Brunner, der als Übersetzer fungierte, verstand nur etwas von „Radfahren“ ...