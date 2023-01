Republikaner blasen zur Jagd auf die Familie Biden

Amtsenthebungsverfahren hätte keinen Erfolg

So mancher Republikaner würde wohl am liebsten ein Amtsenthebungsverfahren gegen Biden einleiten. Dafür gibt es aber - trotz der peinlichen Funde von als geheim eingestuften Akten in Bidens Garage, Privathaus und einem früheren Büro - kaum einen Anlass mit Aussicht auf Erfolg.