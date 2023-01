Lawinenopfer berichtet: „Ging furchtbar schnell“

„Mein Arm tut noch weh, aber sonst geht es mir eigentlich ganz gut.“ Ein Skifahrer aus Kanada (29) erholt sich im Schwarzacher Krankenhaus von seinen Blessuren – und versucht die Ereignisse der vergangenen Tage zu verarbeiten. Der Mann – seinen Namen möchte er nicht in der Zeitung lesen – geriet am Mittwoch in Sportgastein unter eine Lawine. Das Schneebrett riss ihn knapp 80 Meter mit.