Flughafen Innsbruck erlebte 2022 wieder Aufschwung

Wieder dreimal täglich nach Frankfurt

Flughafendirektor Marco Pernetta merkte indes an, dass es in den ersten vier Monaten keine Verbindung nach Frankfurt gegeben habe, seit Mai werde die Strecke wieder dreimal täglich angeboten. „In Zukunft soll das Angebot dann sogar auf bis zu vier Flüge pro Tag aufgestockt werden“, kündigte er an. Pernetta lobte auch die Verbindung Innsbruck-Paris, die seit Dezember am Flugplan steht. Vorerst sind bis Ende März zwei Verbindungen pro Woche eingeplant, die Verhandlungen über eine Neuauflage im Winter 2023/2024 und eine Fortsetzung im Sommer 2024 würden bereits laufen.