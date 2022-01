Flughafen Innsbruck: Aufschwung nach Totalausfall

Das gebe „Hoffnung für die weitere Entwicklung“, meinte Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta in der Aussendung. Bereits an den ersten Jännerwochenenden seien jeweils wieder rund 10.000 Passagiere am Flughafen abgefertigt worden. Große Hoffnungen setze man am Flughafen nun auf die beiden Hauptmonate Februar und März.