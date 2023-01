„Immer mehr erheben ihre Stimme gegen Blau-Rot“

„In den letzten 3 Tagen ist noch viel möglich“

„Aktuell fragen viele bei uns nach: ‚Was kann ich machen?‘ und ‚Wo kann ich unterstützen?‘ Weil sie nicht wollen, dass aus Blau-Gelb Blau-Rot wird. Jetzt, in den letzten 3 Tagen, ist noch viel möglich, von Hausbesuchen, über Schlussaktionen, bis hin zum Teilen von Beiträgen auf Social Media oder dem Überzeugen des persönlichen Umfelds“, so Ebner, der weiters ausführt: „Wer am Sonntag Blau wählt, der wählt Ausgrenzung, Streit und Unberechenbarkeit. Wer am Sonntag Rot wählt, der wählt Neid, Missgunst und schwindenden Einfluss von Niederösterreich in Österreich und der EU“.