Zahme Südtiroler „Pferde“ als nächste Hürde

Hart war der Auftakt für die Juniors in die Meisterrunde. Dieser ging bei Cortina, nach einem Doppelpack in den Schlussminuten, mit 3:4 verloren. Heute (19.15) im Heimtreff mit Unterland wollen die Mozartstädter erstmals anschreiben. „Wir müssen gerade in den kritischen Momenten zum Drittelstart und am Ende mehr in die Defensive investieren und besser stehen“, weiß Coach Teemu Levijoki.