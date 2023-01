Westjordanland: Tote bei israelischer Razzia

Laut dem Islamischen Dschihad und der Hamas sei es zu Kämpfen gekommen, nachdem israelische Einheiten in ein Flüchtlingslager in Dschenin eingedrungen seien. An den Eingängen zu den engen Gassen des Lagers bewarfen einheimische Jugendliche Armeefahrzeuge mit Steinen. Zudem waren Schüsse und gelegentlich Explosionen zu hören