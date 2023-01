Kilde staunt: Warum Shiffrin „so brillant“ ist

Auch Tessa Worley ist überzeugt, dass noch viele Siege der 27-Jährigen folgen werden. „Es ist keine Überraschung, wir wussten alle, dass sie den Rekord brechen wird, es war nur eine Frage der Zeit. Das ist beeindruckend und inspirierend, und auch ein gutes Zeichen für Frauen im Skisport.“ Die Schweizerin Lara Gut-Behrami streute Shiffrin ebenfalls Rosen. „Sie ist eine großartige Athletin. Es ist unglaublich, was sie macht. Sie ist so konstant und fährt so großartig.“