Manuel Feller: Wut-Schrei nach Schladming-Aus

Feller: „Ich habe gewusst, dass ich Tempo machen muss, aber dann hat es mich ausgehebelt. Ich weiß nicht, ob mit dem Hintern oder mit der Hüfte.“ Unmittelbar nach der zweiten Zwischenzeit, mit 50 Hundertstel Sekunden Vorsprung, flog der Fieberbrunner raus und brüllte seinen Frust in der Nachthimmel von Schladming. „Drei Rennen in vier Tagen sind in meinem Alter nicht leicht. Ich muss jetzt den Reset-Knopf drücken und mein Gestell auf Vordermann bringen, damit wir in WM-Form kommen.“