Die Speed Queen träumt vom Super-G auf der Planai

Die Krise im Damen-Team und Zukunftshoffnung Julia Scheib: „Momentan läuft es bei den Damen nicht rund, passen die Ergebnisse oft nicht. Aber auch ich habe in meiner aktiven Karriere Krisen erlebt. Man muss diese Phasen durchtauchen, sie können eine Mannschaft letztlich auch zusammenschweißen. Das Potenzial ist jedenfalls da. Allerdings muss man den Damen jetzt den Rücken stärken. Eine Katharina Liensberger etwa hat in ihrer Karriere schon gewonnen, hat sicher nicht von heute auf morgen das Skifahren verlernt. Das ist auch definitiv eine mentale Komponente. Beeindruckt bin ich momentan wiederum vom Weg unserer Steirerin Julia Scheib. Trotz ihrer zahlreichen Verletzungen wird sie jetzt oft in den Rennen beste Österreicherin. Ich bin mir sicher, dass wir in Zukunft noch viel Freude mit ihr haben werden.“