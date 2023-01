Auf Horrorsturz folgte Schock beim Comeback

„In einer Tour gescheppert“

Zumal er auch im mentalen Bereich wichtige Erfahrungen sammeln konnte. „Ich wusste zuvor nicht wie ich reagieren werde, wenn es gefährlich wird. Und die erste Etappe war dann auch ein richtiger Schock, denn die Fahrer sind kreuz und quer gefahren, es hat in einer Tour gescheppert. Da war ich sehr gefordert und mental angeschlagen. Aber es ist in den nächsten Tagen immer besser geworden und ich gehe optimistisch in die weitere Saison“, so Gogl, der sein Horrorcomeback auf Platz 73 mit 18 Minuten Rückstand auf Jay Vine (Aus) beendete.